Ageas Portugal aposta em talento jovem com programa de trainees

A seguradora Ageas Portugal abriu candidaturas para um novo programa de trainees, o “Be Ageas”, que pretende integrar na “cultura da empresa” e preparar estes trainees para “assumir futuras posições de liderança num setor em grande transformação”, dizem em comunicado.

As candidaturas online estarão abertas até dia 4 de maio. O programa terá início em setembro de 2026 e duração de 12 meses, estando disponíveis 10 vagas nas áreas de: Processos e Operações; Tech, Data e IA; e Subscrição e Atuariado.

Os participantes irão realizar duas rotações intensivas de seis meses em áreas de negócio diferentes, seguidas de um “Trainee Challenge” com apresentação de soluções de negócio diretamente à Comissão Executiva. O acompanhamento é feito de forma contínua, através de feedback regular, um sistema de buddies e contacto frequente com a liderança.

“Queremos atrair talento jovem que nos desafie e que cresça connosco”, afirmou Eduardo Caria, Diretor de Pessoas & Organização do Grupo Ageas Portugal, acrescentando que a iniciativa representa “uma aposta inovadora e diferenciadora do mercado”.

O “Be Ageas” insere-se na estratégia do grupo de se consolidar como um espaço de crescimento profissional, reforçada recentemente com a renovação da certificação Top Employer.

Atualmente, a Ageas Portugal tem 1.435 colaboradores e 2.105 mediadores, contando com 1.9 milhões de clientes no total para as marcas Ageas Seguros, Ageas Pensões, Médis, Ocidental e Seguro Directo.