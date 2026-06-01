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BRANDS' ECO Historicamente, o Exército entra despreparado nos conflitos

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Tenente-General João Boga Ribeiro, Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, defendeu, durante os AED Days, a preparação estrutural e contínua do país para um eventual cenário de conflito.

A Europa está a reconfigurar a sua defesa a uma velocidade que não se observava desde há muitas décadas, pressionada por ameaças crescentes, cadeias de valor frágeis e uma corrida tecnológica que já não deixa margem para hesitações. Na manhã do segundo dia dos AED Days 2026 – que decorreu até sexta-feira, 29, entre Oeiras e Cascais –, os participantes mostraram-se convictos de que países como Portugal arriscam ficar na periferia se não se prepararem e, acima de tudo, cooperarem com os parceiros europeus.

Viktoria Dahlrot, Associate Principal da Renaissance Strategic Advisors, foi a keynote speaker da manhã do segundo dia do AED Days

Sobre o estado da defesa europeia, Viktoria Dahlrot apresentou um diagnóstico que identificou quatro forças que estão a incentivar a remodelação do setor. Desde logo, a ameaça externa crescente, associada à redefinição da relação EUA-NATO, a aceleração tecnológica e a complexidade do procurement. Na opinião da Associate Principal da Renaissance Strategic Advisors, a Europa vive um paradoxo estrutural. “Há uma tensão entre os budgets e os requisitos, porque os requisitos também estão a crescer”, afirmou, lembrando que os países europeus precisam de modernizar capacidades, reforçar stocks e reduzir dependências externas ao mesmo tempo. A oradora sublinhou ainda que a indústria europeia tem potencial para competir globalmente, mas sofre de fragmentação. “Tem o potencial de ser um player global, mas isso requer cooperação entre países e empresas”.

No caso português, Viktoria Dahlrot destacou oportunidades em parcerias com países de dimensão semelhante, como a Bélgica, e desafios acrescidos na relação com os EUA, onde a assimetria é inevitável. “Com os EUA, Portugal não terá parceiros iguais e isso adiciona um grande desafio à cooperação”, reconheceu.

Não somos soberanos e isso precisa de mudar. Em caso de necessidade estamos por nossa conta

David Antunes

Cyber Defence Programme Manager da Agência Europeia de Defesa

A sessão ‘Cyberspace Domain Session’, dedicada ao domínio digital, trouxe um alerta direto da Agência Europeia de Defesa (EDA). David Antunes, Cyber Defence Programme Manager, reforçou que o ciberespaço deixou de ser apenas um domínio defensivo e passou a integrar também capacidades ofensivas e o espectro eletromagnético. “A União Europeia (UE) não está apenas a olhar para o lado defensivo, mas também para o lado ofensivo”, afirmou. A dependência de infraestruturas civis torna a defesa europeia particularmente vulnerável, o que exige uma abordagem integrada entre Estado, indústria e sociedade. “Não somos soberanos e isso precisa de mudar. Em caso de necessidade estamos por nossa conta”, alertou.

A EDA já opera capacidades concretas, como um Centro de Operações de Segurança europeu com 20 Estados‑membros a trocar informação em tempo real. “A agência foca‑se em resultados”, sublinhou. Da parte da indústria, Eusébio Rodrigues Parente, Senior Manager da Indra, reforçou a necessidade de uma visão holística do campo de batalha digital. “Falhar num único nível vai quebrar as capacidades para proteger o ambiente”, afirmou, lembrando que a manipulação de decisores é hoje um vetor tão crítico como a intrusão técnica.

O conflito permanecerá um dos maiores aceleradores políticos, sociais, económicos e tecnológicos

Tenente‑General João Boga Ribeiro

Vice‑Chefe do Estado‑Maior do Exército

No domínio terrestre, o Tenente‑General João Boga Ribeiro, Vice‑Chefe do Estado‑Maior do Exército, contribuiu com uma perspetiva histórica e operacional, lembrando que a transformação militar é sempre acelerada por conflito. “O conflito permanecerá um dos maiores aceleradores políticos, sociais, económicos e tecnológicos”, reconheceu, durante a intervenção de abertura da sessão ‘Land Domain Session’. O general destacou que a informação se tornou um quinto elemento essencial do combate, ao lado de proteção, movimento, choque e fogo, e disse ainda que a velocidade de decisão é hoje determinante. “A velocidade no ciclo de decisão é muito mais alta, e a dispersão é essencial”, explicou. Num tom particularmente direto, recordou que, historicamente, o Exército entra despreparado nos conflitos. “Todas as vezes que fomos chamados, na maioria delas não estávamos preparados”, afirmou, defendendo uma preparação estrutural e contínua do Exército.

A discussão sobre integração industrial e prontidão operacional reforçou a urgência de adaptação. Mário Martinho, da EDA, destacou a aceleração imposta pela guerra na Ucrânia, na qual “os drones se tornaram uma grande ameaça, tornando o campo de batalha muito mais transparente” e os procedimentos táticos “estão a mudar a cada três semanas”.

Jens Bauer, Senior Director Customer Service da GDELS, reforçou que “temos de nos concentrar na disponibilidade e na sustentabilidade”, ambas igualmente importantes. Da EID, o Director of Engineering, Nuno Cordeiro, apontou a interoperabilidade como o maior desafio, uma vez que os padrões são diferentes entre países. Já Alexander Wolf, Head of Product Management Unmanned Systems da Diehl Defence, destacou o papel crescente dos sistemas não tripulados. “Vemos um novo ator no campo de batalha que traz novas capacidades e táticas”, partilhou, sublinhando que o software é hoje o núcleo da capacidade militar.

A questão não é apenas gastar mais, é transformar investimento em capacidade e valor

Bruno Fernandes

Senior Economist do Santander

A manhã encerrou com uma perspetiva económica trazida por Bruno Fernandes, Senior Economist do Santander, que defendeu que a defesa deixou de ser apenas despesa pública. “A defesa já não é uma obrigação de segurança, é também um ativo económico e estratégico”, afirmou. Para o economista, a Europa não sofre de falta de ativos, mas de incapacidade de os mobilizar em escala. “A segurança económica depende da capacidade de produzir, proteger e decidir”, sublinhou. Portugal, argumentou, tem condições para transformar o investimento em defesa em crescimento industrial e tecnológico. “A questão não é apenas gastar mais, é transformar investimento em capacidade e valor”, concluiu.

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