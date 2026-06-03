5 coisas que vão marcar o dia

Esta quarta-feira há greve geral contra a reforma da lei do trabalho que o Governo está a promover. Já a Comissão Europeia vai apresentar o pacote de primavera do Semestre Europeu e a OCDE vai rever o crescimento de Portugal. A marcar o dia está ainda a divulgação do Livro Bege pela Fed e o início do julgamento do processo Tempestade Perfeita.

Greve geral paralisa o país

Os trabalhadores portugueses levam a cabo esta quarta-feira a segunda greve geral contra a reforma da lei do trabalho que o Governo está a promover. A paralisação foi convocada pela CGTP e anunciada, simbolicamente, nas comemorações do Primeiro de Maio, tendo, entretanto, vários sindicatos setoriais já mostrado o seu apoio. Antecipa-se, assim, que serão impactados, por exemplo, os transportes, as escolas, os hospitais e até alguns call centers.

Comissão Europeia apresenta pacote de primavera

Esta quarta-feira, pelas 11h, a Comissão Europeia vai apresentar o pacote de primavera do Semestre Europeu, que inclui as recomendações específicas por país para fazer face aos desafios socioeconómicos, bem como aos desequilíbrios macroeconómicos detetados. Este pacote presta aconselhamento específico a cada Estado-membro em relação às políticas e reformas económicas nacionais, com base nas prioridades mais vastas delineadas no pacote do outono anterior.

OCDE revê crescimento de Portugal

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) publica esta quarta-feira o OECD Economic Outlook. Em dezembro, a OCDE mostrou-se otimista sobre o desempenho da economia portuguesa em 2026, projetando uma taxa de crescimento de 2,2%, mais 0,3 pontos percentuais (pp.) do que anteriormente. Nas previsões agravou, contudo, o défice esperado para o próximo ano, para 0,6% do PIB.

“Livro Bege” da Fed dá sinais sobre a economia

A Reserva Federal (Fed) vai divulgar esta quarta-feira os dados mais recentes sobre a economia norte-americana. Publicado oito vezes por ano, o “Livro Bege” apresenta o resumo das condições e atividade económica do país, com base no reportado pelos diferentes bancos centrais federais. Na última edição lançada em abril, o Livro Bege revelou que a economia dos EUA evoluiu a um ritmo modesto em oito dos 12 distritos do banco central.

Começa o julgamento do processo Tempestade Perfeita

Pelas 9h00, no Campus de Justiça, tem início o julgamento do processo Tempestade Perfeita. Em fevereiro de 2025, o Tribunal Central de Instrução Criminal confirmou na íntegra a acusação deduzida pelo Ministério Público em agosto de 2023, determinando a ida a julgamento de 73 arguidos. Entre os arguidos estão três antigos dirigentes da Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional: o antigo diretor-geral Alberto Coelho, o ex-diretor financeiro Paulo Morais Branco e o antigo diretor dos serviços de Infraestruturas e Património Francisco Marques. Em causa estão crimes de corrupção, branqueamento de capitais, peculato e falsificação ou contrafação de documento.