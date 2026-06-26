Dados, cloud e IA em debate no Customer Day da Inetum

A Inetum vai voltar a reunir o seu ecossistema de clientes e parceiros para mais uma edição do Customer Day, o encontro anual dedicado à partilha de experiências, inovação tecnológica e transformação digital. Este ano, o evento vai decorrer no dia 30 de junho, no Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel, e vai dedicar-se ao tema “Intelligent Impact”.

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Esta 9.ª edição propõe uma reflexão sobre a forma como as organizações estão a criar valor através da tecnologia, com destaque para o papel dos dados, da cloud, da automatização e da inteligência artificial na resposta aos desafios atuais do negócio. O objetivo passa por dar a conhecer casos reais, promover a troca de conhecimento e acelerar processos de transformação digital.

O Customer Day 2026 pretende ainda reforçar a colaboração entre a Inetum e os seus parceiros estratégicos, nomeadamente a IBM, a SAP e a Microsoft, de forma a criar um espaço de networking e partilha de perspetivas sobre o futuro das organizações. A aposta passa por demonstrar o impacto das soluções integradas na geração de resultados concretos para os clientes.

O evento, que vai acontecer das 9 horas às 13 horas, terá um formato exclusivamente presencial e vai reunir cerca de 150 participantes, entre clientes, potenciais clientes e decisores de diferentes setores de atividade, incluindo CEO, CFO, CIO, responsáveis de tecnologia e outros influenciadores chave.

PROGRAMA

09h00 Receção participantes & Welcome Coffee

09h30 Boas-Vindas Costumer Day 2026

Pedro Gomes Santos, Inetum

09h45 Sessão Microsoft

10h15 Keynote Speaker

Bruno Horta Soares

10h45 Coffee Break & Networking

11h15 Sessão IBM

11h45 Mesa Redonda SAP “Transformation journey + Cloud ERP + AI”

Sara Sousa Pinto, Jornalista CNN

12h30 “Agentes Copilot – quando a inteligência gera impacto”

Tiago Ferrari, Inetum

13h00 Encerramento & Almoço

Rui Martins Costa