Concursos de obras públicas caem 44% até maio

Os concursos de empreitada de obras públicas promovidos em Portugal até maio somaram 2.906 milhões de euros, uma queda homóloga de 44%, segundo o barómetro divulgado esta quinta-feira pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

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A associação sublinha que este recuo está “em linha com a variação registada até abril”, confirmando que a travagem no lançamento de novos procedimentos não é um episódio isolado, mas uma tendência que já se prolonga há vários meses.

Parte significativa desta quebra está associada ao concurso da Linha Violeta do Metro de Lisboa, lançado em abril do ano passado com um valor de 600 milhões de euros, que distorce a comparação entre os dois períodos. Ao retirar esse efeito extraordinário, a AICCOPN calcula que “a retração efetiva atenua-se para 37%”, um número ainda assim expressivo, mas menos sonante que os 44% iniciais.

Além disso, é importante não esquecer que em 2025 os concursos de empreitada de obras públicas subiram 21% para mais de dez mil, depois de em 2024 terem expandido 38% e no ano anterior (2023) disparado 65% após dois anos de contração.

Em número de procedimentos, a AICCOPN nota que foram lançados 2.432 concursos públicos, menos 30% do que no mesmo período de 2025. Mas o abrandamento não fica pelos concursos promovidos.

Segundo a AICCOPN, nos primeiros cinco meses do ano, os contratos de empreitada celebrados através de concurso público e registados no Portal Base contraíram 30% face ao período homólogo, para 1.291 milhões de euros.

Já a contratação por ajuste direto e consulta prévia seguiu o caminho oposto, com o montante adjudicado a subir 30%, para 289 milhões de euros, embora este crescimento não tenha sido suficiente para compensar a quebra no segmento dos concursos públicos.

No total, os contratos de empreitada de obras públicas celebrados até maio atingiram 1.788 milhões de euros, menos 23% face ao mesmo período de 2025.