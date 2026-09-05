Anthropic prepara IPO com Morgan Stanley e Goldman
A empresa dona do Claude poderá entregar o prospeto já na próxima semana e chegar a Wall Street avaliada em pelo menos dois biliões de dólares.
A Anthropic está perto de escolher o Morgan Stanley e o Goldman Sachs para os principais papéis na sua oferta pública inicial, avança o Financial Times (acesso pago, em inglês). A empresa poderá entregar o prospeto já na próxima semana, embora o calendário ainda possa sofrer alterações.
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O Morgan Stanley deverá liderar a operação e as discussões sobre a avaliação, enquanto o Goldman Sachs é apontado para agente de estabilização das ações nas primeiras sessões em bolsa. JPMorgan, Citigroup e Barclays também deverão assumir funções relevantes.
Investidores da Anthropic antecipam uma entrada em bolsa com uma avaliação de pelo menos dois biliões de dólares. O roadshow deverá realizar-se no final de setembro, com a estreia em Nova Iorque prevista para o final desse mês ou início de outubro.
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