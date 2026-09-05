IPMA eleva para 17 distritos sob aviso amarelo devido ao calor

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou hoje de 14 para 17 o número de distritos sob aviso amarelo até às 21h00, sendo a exceção Viana do Castelo.

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No aviso feito na sexta-feira, o IPMA assinalou, por causa do tempo quente, sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre até às 19:00 de sábado.

Na atualização feita ao início da tarde de hoje, o IPMA juntou-lhe os distritos do Porto, Aveiro e Braga.

Em Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga, o IPMA alerta para a ocorrência de trovoada, precipitação forte e rajadas de ventos entre os 70 e 90 km/hora.

Nos restantes, os avisos são de valores elevados da temperatura máxima e abrangem Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja e Portalegre.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.