IPMA eleva para 17 distritos sob aviso amarelo devido ao calor
Na atualização feita ao início da tarde de hoje, o IPMA juntou-lhe os distritos do Porto, Aveiro e Braga.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou hoje de 14 para 17 o número de distritos sob aviso amarelo até às 21h00, sendo a exceção Viana do Castelo.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
No aviso feito na sexta-feira, o IPMA assinalou, por causa do tempo quente, sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre até às 19:00 de sábado.
Na atualização feita ao início da tarde de hoje, o IPMA juntou-lhe os distritos do Porto, Aveiro e Braga.
Em Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga, o IPMA alerta para a ocorrência de trovoada, precipitação forte e rajadas de ventos entre os 70 e 90 km/hora.
Nos restantes, os avisos são de valores elevados da temperatura máxima e abrangem Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja e Portalegre.
O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
IPMA eleva para 17 distritos sob aviso amarelo devido ao calor
{{ noCommentsLabel }}