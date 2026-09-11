Saúde

Desconvocada greve dos técnicos do INEM

  • Lusa
  • 13:01

Presidente do sindicato, Rui Lázaro, disse aos jornalistas que a greve, prevista para 14 e 28 deste mês, foi desconvocada após ser alcançado um acordo com o Governo.

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar desconvocou esta sexta-feira a greve prevista para este mês, após uma reunião com o ministério da Saúde e o Instituto de Emergência Médica (INEM).

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À saída da reunião, que durou cerca de quatro horas, o presidente do sindicato, Rui Lázaro, disse aos jornalistas que a greve, prevista para 14 e 28 deste mês, foi desconvocada após ser alcançado um acordo com o Governo.

“Felizmente, foi possível estabelecer um acordo com o Governo e com o INEM que permite não só manter a atual resposta de emergência médica do INEM, mas assumindo medidas de compromisso do seu reforço”, disse o dirigente.

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