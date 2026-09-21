Privatização da TAP

Exclusivo Preço do jet fuel volta a disparar e TAP é a menos protegidapremium

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Cotação do combustível subiu 76% desde junho. Companhia aérea tem vindo a reforçar a proteção contra subidas, mas continua longe das congéneres.

A nova escalada na guerra entre os Estados Unidos e o Irão, o avanço dos rebeldes hutis no controlo do Estreito de Bab el-Mandeb e o ataque a um oleoduto saudita fizeram disparar a cotação do petróleo, puxando também pelo preço dos destilados, como o jet fuel. Um desenvolvimento negativo para a TAP, que conta com uma proteção contra a subida do custo do combustível inferior às restantes companhias europeias.

A subida do preço do querosene usado na aviação tem sido uma dor de cabeça para a aviação desde que começou o atual conflito no Médio Oriente. Depois de aliviar dos máximos…

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