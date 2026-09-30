APS com curso sobre quantificação do impacto do risco climático

A CASA – Conhecimento e Aprendizagem de Seguros da APS, anunciou o curso “Quantificação do Impacto do Risco Climático” que irá decorrer no dia 8 de outubro, das 10h00 às 12h00, de forma online em inglês.

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Esta formação aborda como medir o impacto do risco climático para uma gestão do risco e tarifação através da “recolha de informação meteorológica, tratamento de dados de sinistros e produção, cruzamento da informação, seleção do modelo estatístico e aplicação de cenários climáticos futuros”, explica a APS. Este curso abordará ainda os elementos fundamentais de uma ferramenta de quantificação do risco climático.

O curso destina-se a colaboradores do setor segurador nas áreas de Gestão de Riscos, Atuariado, Subscrição e Tarifação, Resseguro, Sustentabilidade, Solvência e Reporte Regulamentar. Será lecionado por Alfredo Yagüe, Ariel Villatoro e Eva Velazquez, da AFi (Analistas Financieros Internacionales), uma empresa de consultoria, assessoria e formação independente nas áreas de economia, finanças e tecnologia.

O conteúdo programático, as condições de inscrição e outra informação estão acessíveis no site da APS. Para aceder, carregue aqui.