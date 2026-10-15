A TAP levantou voopremium
A venda da TAP à Lufthansa é um grande notícia, é um ótimo negócio, mas o Governo deve resistir à tentação de olhar para trás e de nos vender propaganda sobre o que vem pela frente.
Está (quase) feito e é um grande negócio, que surpreende pelos termos e condições. Não há volta a dar, quem diria há seis meses que seria possível vender a TAP por um valor global de 2.5 mil milhões de euros a um grupo de aviação com a solidez da Lufthansa, o maior da Europa e um dos maiores do mundo? É por isso que o Governo deveria resistir à tentação de capitalizar politicamente em cima da discussão sobre a injeção de 3.2 milhões de euros decidida pelo Governo de Costa e de Pedro Nuno Santos.
O negócio da aviação é de capital intensivo, é global e por isso exige escala. A ideia ideológica, ou ingénua, talvez, de que o Estado deve ser dono de uma companhia, com…
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