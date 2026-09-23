Quanto mais o Governo comunica sobre o negócio da REN, menos se sabe, porque falar muito não significa falar bem. Depois do anunciado fundo soberano num congresso partidário, sobre o qual nada se sabe, o Governo decidiu comprar ações da REN a um investidor espanhol em nome de uma denominada autonomia estratégica de Portugal. Afinal, agora, sabe-se, o mesmo Governo que defende a autonomia de Portugal escreve em comunicado que considera muito positivo ter uma empresa estatal dessa democracia que se chama China a mandar na REN.

Ainda ninguém percebeu as verdadeiras razões que levaram Luís Montenegro a seguir uma estratégia que poderia ser subscrita por Pedro Nuno Santos, e isso quer dizer alguma coisa. As razões soam a…