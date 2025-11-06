Pérez-Llorca assessora a Semapa na compra da Imedexa
A equipa da Pérez-Llorca envolvida na operação foi liderada pelos sócios Dídac Severino, em Espanha, e Rodrigo Nogueira, em Portugal. O valor da aquisição foi de 148 milhões de euros.
A Pérez-Llorca assessorou a Semapa na aquisição da Industrias Mecánicas de Extremadura (Imedexa) ao fundo de capital de risco espanhol GPF Partners. O valor da operação foi de 148 milhões de euros. Segundo a firma de advogados, esta aquisição enquadra-se na estratégia de internacionalização e diversificação do Grupo.
A equipa da Pérez-Llorca envolvida na operação foi liderada pelos sócios Dídac Severino, em Espanha, e Rodrigo Nogueira, em Portugal. Contou ainda com a participação dos associados Beatriz Olivares, Borja Gil-Casares, Eva Láuzara, Rafael Pastor Beneyto, Sofía Pueyo e do counsel Antoni Companys.
A Imedexa, com sede em Cáceres, é uma empresa especializada no design e fabrico de estruturas metálicas para infraestruturas de transmissão e distribuição de eletricidade. Em 2024, registou vendas superiores a 100 milhões de euros, com cerca de 75% destinadas ao mercado de exportação.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Pérez-Llorca assessora a Semapa na compra da Imedexa
{{ noCommentsLabel }}