Pérez-Llorca assessora a Semapa na compra da Imedexa

A equipa da Pérez-Llorca envolvida na operação foi liderada pelos sócios Dídac Severino, em Espanha, e Rodrigo Nogueira, em Portugal. O valor da aquisição foi de 148 milhões de euros.

A Pérez-Llorca assessorou a Semapa na aquisição da Industrias Mecánicas de Extremadura (Imedexa) ao fundo de capital de risco espanhol GPF Partners. O valor da operação foi de 148 milhões de euros. Segundo a firma de advogados, esta aquisição enquadra-se na estratégia de internacionalização e diversificação do Grupo.

A equipa da Pérez-Llorca envolvida na operação foi liderada pelos sócios Dídac Severino, em Espanha, e Rodrigo Nogueira, em Portugal. Contou ainda com a participação dos associados Beatriz Olivares, Borja Gil-Casares, Eva Láuzara, Rafael Pastor Beneyto, Sofía Pueyo e do counsel Antoni Companys.

A Imedexa, com sede em Cáceres, é uma empresa especializada no design e fabrico de estruturas metálicas para infraestruturas de transmissão e distribuição de eletricidade. Em 2024, registou vendas superiores a 100 milhões de euros, com cerca de 75% destinadas ao mercado de exportação.

