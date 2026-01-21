Lagarde abandona jantar em Davos ofendida com secretário do Comércio dos EUA

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, retirou-se de forma abrupta de um jantar organizado no Forum de Davos, depois de considerar ofensivos comentários do secretário do Comércio dos EUA.

A informação foi avançada pelo Wall Street Journal, que cita fontes presentes na ocasião, segundo as quais os comentários de Howard Lutnick estavam relacionados com a atitude europeia face à intenção de Donald Trump anexar a Gronelândia.

Segundo as mesmas fontes, alguns convidados aplaudiram as declarações de Lutnick, que destacou o poder dos EUA em comparação com a Europa, e outros vaiaram-no. Lagarde levantou-se da mesa antes de acabar a refeição, numa iniciativa organizada pelo presidente da Blackrock, Larry Fink.

O BCE não comentou o incidente enquanto um porta-voz do Departamento de Comércio, citado pelo jornal, garantiu que ninguém saiu antes de tempo, durante o discurso de Lutnick, que durou três minutos, e que só uma pessoa o vaiou, o ex-presidente Al Gore.