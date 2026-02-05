Sindicato surpreendido com saída de CFO da TAP e silêncio do Governo

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) disse hoje estar surpreendido com a saída do administrador financeiro da TAP, criticando também o “silêncio do Governo” sobre este assunto, enquanto decorre o processo de privatização.

“Não deixa de ser curioso, que o número 2 deixe o cargo a meio de um processo de privatização, sem que haja uma justificação ou uma palavra do acionista, isto é, do Governo“, disse o SNPVAC, em comunicado, salientando ter sido uma “surpresa” a saída de Gonçalo Pires.

Para o sindicato liderado por Ricardo Penarróias, “começam a ser preocupantes as várias mudanças na estrutura da empresa, ao longo dos últimos meses”.

Os tripulantes deixaram também votos de sucesso ao novo CFO, Renato Inácio, defendendo que não querem “ver repetidos alguns erros do seu antecessor” e que “a recuperação e consolidação da TAP deverá ter por base uma estabilidade interna e, acima de tudo, um conhecimento da empresa e dos seus trabalhadores”.

A TAP anunciou esta quarta-feira, em comunicado, que Renato Inácio seria o novo administrador financeiro da TAP, na sequência da renúncia ao cargo apresentada por Gonçalo Pires, que vai “dedicar-se a outros desafios profissionais”.

Gonçalo Pires foi nomeado administrador não executivo da TAP em 2021, passando a exercer funções de CFO no mesmo ano, sendo que “um dos principais objetivos do seu mandato foi a preparação e implementação do plano de recuperação da TAP, aprovado pela Comissão Europeia em dezembro de 2021 e com um horizonte de execução até dezembro de 2025”.

O seu sucessor, Renato Inácio, “ingressou na TAP no primeiro trimestre de 2021, desempenhando a função de Diretor Sénior de Finanças Corporativas e Risco, e mantendo-se como docente convidado no ISEG/Universidade de Lisboa”, indicou a companhia aérea.

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, disse, em janeiro, que a escolha do novo comprador para 49,9% da TAP deverá estar concluída até ao verão.