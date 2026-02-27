Preços aceleram ligeiramente em fevereiro

Os preços dos bens e serviços que consumimos no dia-a-dia aceleraram ligeiramente em fevereiro, puxados sobretudo por produtos como fruta fresca, legumes, carne fresca e peixe fresco.

O índice de preços no consumidor aumentou para 2,1% este mês, mais 0,2 pontos percentuais em relação a janeiro, o que significa que os preços subiram a um ritmo superior, segundo a estimativa rápida divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira. No pico da crise inflacionista, a taxa de inflação chegou a superar os 10% em outubro de 2022.

Os produtos alimentares não transformados ajudam a explicar esta ligeira aceleração: o índice de preços deste cabaz subiu 6,6% em termos homólogos, a um ritmo superior ao verificado no mês anterior (5,8%).

Já os preços dos produtos energéticos caíram, com a taxa de inflação a manter em -2,24% em fevereiro (igual à taxa registada em janeiro).

Em relação ao indicador da inflação subjacente, que exclui os preços dos produtos alimentares não transformados e energéticos por serem mais voláteis, terá registado uma variação de 1,9%, mais 0,1 pontos percentuais em relação a janeiro.

A taxa de inflação harmonizada (que serve de comparação com os outros países da Zona Euro) também terá avançado para 2,1% em termos homólogos, face aos 1,9% do mês anterior.

Os dados definitivos referentes ao índice de preços no consumidor do mês de fevereiro serão publicados no próximo dia 11 de março.

(notícia atualizada às 11h20)