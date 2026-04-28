Governo quer criar “MARL” em Setúbal

A “rota” dos grande mercados abastecedores vai incluir a margem sul do Tejo, segundo se lê no programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), apresentado esta terça-feira pelo primeiro-ministro, em Lisboa.

No documento, o Governo aponta como medida para o longo prazo a “definição da rede de logística base para bens e serviços essenciais”. Com um investimento de 104 milhões de euros, a medida “inclui a criação de um mercado abastecedor na região da península de Setúbal”, escreve o Executivo, designando esta estrutura de MARL Sul. O acrónimo, registe-se, significa “Mercado Abastecedor da Região de Lisboa”.

A intenção de criar esta estrutura já tinha sido abordada em 2020, em entrevista ao Negócios (acesso pago), pelo antigo presidente da Simab – Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, S.A, do universo da Parpublica. Na altura, João Tiago Carapau explicava estar a ser estudado um “filho do Mercado Abastecedor da Região de Lisboa” a sul do Tejo, num contexto em que a infraestrutura do concelho de Loures estava com “uma taxa de ocupação de praticamente 100%”.

O Governo considera necessário “garantir o funcionamento da cadeia de abastecimento de bens e serviços essenciais mesmo quando o sistema convencional não possa operar”, apostando em levar a “cada margem um local de concentração de bens que poderão ser afetados a planos de emergência e mitigação imediata de catástrofes, face a perturbações nas pontes e ligações fluviais”.

Nesta dotação prevista de 104 milhões de euros inclui-se ainda a “implementação de Centros de Consolidação Urbana nos principais centros e sua articulação com mercados municipais, criando uma rede de abastecimento alternativa”.

Além da intervenção em alguns mercados municipais, a Simab gere, para lá do MARL, o MARB – Centro Logístico do Minho, em Braga, o MARÉ – Centro Logístico do Alentejo, em Évora e, em Faro, o MARF – Centro Logístico do Algarve.