Fitch sobe rating do BPI para ‘A’ com perspetiva positiva

A agência Fitch subiu o rating do BPI de longo prazo, de A- para A, na sequência de uma ação semelhante sobre a notação do seu acionista, o espanhol CaixaBank, adiantou esta terça-feira, num comunicado ao mercado.

Na nota, publicada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BPI informou que a Fitch subiu o rating do banco “de longo prazo, de A- para A, na sequência de ação semelhante sobre o rating do seu acionista CaixaBank”, refletindo a revisão de metodologia de notação dos bancos, divulgada a 08 de maio.

Segundo a instituição financeira, “a perspetiva de evolução do rating do Banco BPI (outlook) é positiva, alinhada com a perspetiva de evolução” do CaixaBank. A Fitch subiu também o rating dos depósitos de longo prazo, de A para A+, referiu.