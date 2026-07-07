Millennium bcp volta a reduzir a pegada ecológica

Com o propósito de integrar práticas responsáveis no seu modelo de atuação, o Millennium bcp tem vindo a desenvolver iniciativas que promovem a responsabilidade ambiental e que respondem aos desafios impostos pelas alterações climáticas. No Millenium bcp, e em todas as geografias onde estão presentes, a Política Ambiental assenta em princípios-chave como a proteção do meio envolvente e da biodiversidade, a preservação dos recursos naturais e a utilização eficiente dos recursos, de forma a reforçar o compromisso com uma gestão ambiental sustentável.

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Para isso, o Banco monitoriza regularmente um conjunto de indicadores de desempenho ambiental, que permitem avaliar a sua eficiência no âmbito dos principais consumos, como energia, água, materiais e resíduos, bem como as suas emissões de gases com efeito de estufa (GEE).

Em 2025, o Millenium bcp, em Portugal, voltou a demonstrar um desempenho ambiental positivo, com a maioria dos indicadores a apresentar uma redução de consumos ou emissões face ao ano anterior. Esta evolução resulta, sobretudo, do investimento contínuo na manutenção e renovação de equipamentos, no aumento da produção e consumo de energia renovável e na otimização de processos internos. O compromisso diário dos trabalhadores, que têm práticas de consumo mais responsáveis e conscientes, também se reflete nestes resultados.

Resultados dos principais consumos

Para aumentar o seu compromisso com a sustentabilidade, o Millennium bcp tem vindo a intensificar a adoção de medidas destinadas a aumentar a autossuficiência energética e a promover o uso de energias renováveis, com a instalação de duas centrais fotovoltaicas no Taguspark, de painéis fotovoltaicos em várias sucursais selecionadas, e com a realização de campanhas regulares de sensibilização ambiental dirigidas aos trabalhadores e clientes do Millennium bcp.

Além disso, o Banco tem vindo a apostar em fazer melhorias na infraestrutura e na gestão energética, seja através da generalização da iluminação LED e da gestão centralizada de ciclos de iluminação e climatização, seja por via da contratação de PPAs (Power Purchase Agreement) de perfil eólico e solar. A estas medidas juntam-se ainda a adesão a comunidades de energia renovável e a substituição progressiva da frota do Banco por veículos híbridos ou elétricos.

Em 2025, a produção das centrais fotovoltaicas do Banco atingiu 2,260.0 MWh, o que equivale a 10% da eletricidade consumida da rede pública (22,330.0 MWh). Esta produção permitiu evitar a emissão de cerca de 132 toneladas de CO₂, contribuindo para a redução do consumo de energia de origem fóssil e para o reforço do peso das fontes renováveis no consumo total de energia do Banco em Portugal.

O Banco reduziu em 17% as suas emissões diretas de gases com efeito de estufa (GEE) face ao ano anterior. Registaram-se igualmente reduções nos consumos de energia (-6%), água (-7%), materiais (-49%) e produção de resíduos (-62%). Desde 2020 (ano base para efeitos dos compromissos assumidos no Plano de Transição), o Banco já reduziu em cerca de 81% as emissões dos âmbitos 1 e 2, evidenciando o impacto das medidas implementadas ao longo destes anos. Em sinal contrário, o consumo de Plástico registou um acréscimo de 7%.

Grupo BCP (Portugal, Polónia e Moçambique)

Em 2025, não só o Millennium bcp, mas também as restantes operações do Grupo BCP (Bank Millennium, na Polónia, e Millennium bim, em Moçambique), reforçaram a tendência de melhoria do seu desempenho ambiental, com o registo de reduções consistentes na maioria dos indicadores monitorizados.

Numa avaliação consolidada, o Grupo BCP reduziu 3% do consumo de energia elétrica e 2% no consumo total de energia, com diminuições proporcionais tanto nas fontes renováveis (-2%) como nas não renováveis (-2%). Esta evolução demonstra o esforço contínuo do Grupo em promover a eficiência energética e em otimizar o perfil de consumo em todas as geografias onde opera.

Consequentemente, alcançou uma redução de 4% das emissões de gases com efeito de estufa (GEE), de âmbito 1 e âmbito 2. Considerando 2020 como o ano base, as emissões combinadas dos âmbitos 1 e 2 do Grupo já registam uma redução acumulada de cerca de 78%, evidenciando o impacto estrutural e consistente das medidas implementadas ao longo destes cinco anos.

O consumo de água também apresentou uma redução de 2%, o que reflete melhorias na gestão deste recurso essencial. A produção de resíduos diminuiu de forma muito expressiva, com uma queda de 33%, destacando a eficácia das medidas implementadas para reduzir, reutilizar e reciclar materiais. Ao nível dos materiais, registou-se uma redução global de 49%, incluindo uma diminuição de 51% no cartão e papel e de 80% nos tinteiros, embora se tenha observado um aumento de 14% nos plásticos.

Na edição de 2025 do CDP – Carbon Disclosure Project (Climate), o Grupo BCP reforçou o seu posicionamento ao integrar a banda Leadership, alcançando a classificação “A‑”, uma evolução face à notação “B” (banda Management) obtida em 2024.

Este desempenho global demonstra o compromisso do Grupo BCP e dos seus trabalhadores em promover práticas mais sustentáveis, atuar de forma responsável e contribuir para a redução continuada do impacto ambiental da sua atividade em todas as geografias onde está presente.