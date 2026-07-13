Sérvulo reforça equipa com nove novos associados

A Sérvulo & Associados reforçou a equipa com a integração de nove novos associados: Carlota Januário, Constança Ferreira Lourenço, Gonçalo Grade, Gustavo de Almeida Neves, Inês Delgado Martins, João Diogo Correia, Mariana Brazão, Nadine Gomes e Sara Marques de Lemos.

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“Estas entradas vêm confirmar a trajetória de crescimento consistente que temos vindo a construir. Mais do que números, cada talento que se junta à Sérvulo reforça a solidez de um projeto em que acreditamos profundamente e a nossa capacidade de continuar a responder aos clientes com elevados padrões de qualidade e rapidez“, sublinha em comunicado o managing partner Manuel Magalhães.

Após passar pela Cuatrecasas, Carlota Januário junta-se ao departamento de Direito Imobiliário da Sérvulo. Já Constança Ferreira Lourenço integra o departamento de Financeiro e Governance, transitando da Vieira de Almeida (VdA), e Gonçalo Grade integra os departamentos de Fiscal e Público.

Gustavo de Almeida Neves transita da DLA Piper ABBC e integra o departamento de Direito Público da Sérvulo, Inês Delgado Martins integra o departamento de Europeu e Concorrência, após três anos na PLMJ, e João Diogo Correia transita da Eversheds Sutherland Portugal para integrar o departamento de Bancário e Financeiro.

Por fim, Mariana Brazão integra o departamento Comercial, Societário e M&A, transitando da Cuatrecasas, Nadine Gomes integrar o departamento de Direito Fiscal, transitando da VdA, e Sara Marques de Lemos integra o departamento de Direito Público., transitando da BAS.

João Diogo Correia transita da Eversheds Shutherlad Portugal, e integrou o departamento de Bancário e Financeiro. Tem um Mestrado em Direito Empresarial, pela Universidade Católica Portuguesa, e uma Pós-Graduação em Direito dos Valores Mobiliário, pela Universidade de Lisboa.