Nvidia surpreende com receitas recorde e o dobro do lucro trimestral

A Nvidia mais que duplicou os lucros e as receitas no segundo trimestre do ano fiscal de 2027, que terminou a 26 de julho. A tecnológica especializada em chips de inteligência artificial (IA) alcançou receitas recorde de 96,2 mil milhões de dólares (cerca de 82,5 mil milhões de euros), o que representa um aumento de 106% face ao ano anterior, e um resultado líquido de 59,7 mil milhões de dólares (82,5 mil milhões de euros), 126% acima do registado no período homólogos.

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A empresa norte-americana superou as previsões dos analistas, que apontavam para vendas de 92,2 mil milhões e lucros por ação de 2,10 dólares, quando foram de 2,22 dólares.

“A IA atingiu o seu ponto de inflexão. Está a realizar trabalhos úteis. Os seus tokens são produtivos e rentáveis. Agora, a computação é receita”, afirmou Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia, na mensagem publicada com o relatório financeiro. “E a procura está a acelerar”, assegurou o líder da five trillion dollar baby.

É esse o motivo pelo qual o outlook também é positivo: a receita prevista para o próximo trimestre é de 108 mil milhões de dólares, com uma margem de erro de 2%, sendo que o mercado esperava que indicasse uma receita de 104,2 mil milhões de dólares. “A Nvidia não está a considerar qualquer receita de computação para data centers proveniente da China nas suas projeções”, ressalva a tecnológica.

Data centers representam 92% das vendas

A Nvidia reportou vendas de 89 mil milhões de dólares (76 mil milhões de euros) na sua área de negócio de data centers, também superando as expectativas de Wall Street, e no seguimento de um acréscimo anual de 117%. Assim, a empresa com sede em San José detém agora 92% das suas vendas com a divisão de centros de dados, onde se inclui a receita dos seus chips de IA.

O CEO, Jensen Huang, diz que, no verão passado, “apenas um laboratório [de IA] impulsionava a expansão”, mas agora “vivemos uma era dourada”, com novos concorrentes e startups de IA, que criam “um ecossistema de modelo aberto próspero” não só nos Estados Unidos como em todo o mundo. “A expansão da infraestrutura de IA está a todo o vapor”, salientou, dando como exemplo a nova gama de semicondutores, chamada Vera Rubin, que está “agora em plena produção” e foi criada precisamente neste sentido e para dar resposta à proliferação de centros de dados.

Segue-se a receita da unidade de computação (edge computing, que abrange o hardware e software para processamento de dados e transformação digital, nomeadamente robótica), que, no segundo trimestre, foi de 7,2 mil milhões de dólares, mais 27% em termos homólogos.

A Nvidia informou ainda que devolveu aproximadamente 26 mil milhões de dólares (22,3 mil milhões de euros) aos acionistas através recompra de ações e dividendos, no segundo trimestre do ano fiscal de 2027, e continua com cerca de 99 mil milhões disponíveis para recompra de títulos. O próximo dividendo trimestral, no valor de 0,25 dólares por ação, será pago no próximo dia 1 de outubro a todos os acionistas que se registem até 10 de setembro.

Na bolsa de Nova Iorque, as ações da Nvidia fecharam a sessão com uma queda de 1,59% para 209,66 dólares, em linha com o índice Nasdaq.

(Notícia atualizada às 22h06 com mais informação)