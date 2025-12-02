Mercados

Apollo, CVC e KKR interessados na compra da Logoplaste

  ECO
  • 9:42

Os três fundos já terão manifestado interesse na Logoplaste junto dos bancos de investimento mandatados para a venda que foi desencadeada pelo maior acionista.

Já há pelo menos três candidatos à compra da Logoplaste. Os bancos de investimento mandatados para a operação, UBS e Barclays, já receberam manifestações de interesse da Apollo Global Management, da CVC DIF e da KKR.

A notícia foi avançada esta terça-feira pelo Jornal Económico, que cita fontes não identificadas. O mesmo jornal refere que o processo, desencadeado pelo fundo de pensões de professores do Canadá, que detém 60% da empresa portuguesa, ainda está numa fase inicial, pelo que poderão surgir mais candidatos.

Apesar de o Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) deter 60%, a Logoplaste poderá ser vendida na totalidade, isto é, incluindo a fatia de 40% que atualmente é controlada pela família de Filipe de Botton e de Alexandre Relvas, fundadores da empresa, com uma valorização a rondar 1,7 mil milhões de euros. Mas os históricos acionistas também poderão exercer a opção de reinvestir e de manter esta participação.

