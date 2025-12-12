⛽ Combustíveis voltam a descer na próxima semana

Na próxima semana os combustíveis vão voltar a baixar. Por isso, se puder, espere por segunda-feira para abastecer o seu veículo. O gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá descer 2,5 cêntimos, e a gasolina deverá ficar dois cêntimos mais barata, de acordo com os dados do ACP. Descidas que ajudam a mitigar o impacto da alteração na tributação dos combustíveis.

Quando for abastecer, deverá passar a pagar cerca de 1,554 euros por litro de gasóleo simples e 1,68 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). A próxima semana será a terceira de descidas para o diesel, e a quarta para a gasolina.

Estes preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. Além disso, os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Esta semana, o gasóleo desceu 2,5 cêntimos e a gasolina 0,9 cêntimos, descidas ligeiramente diferentes das esperadas pelo mercado, que apontava para uma decida de 2,8 cêntimos para o diesel e de meio cêntimo para a gasolina, na semana em que se verificou uma alteração na tributação dos combustíveis com a redução do desconto no Imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP), aproveitando a antecipada descida mais acentuada do preço dos combustíveis.

Os contratos futuros do brent, que servem de referência para o mercado europeu, estão esta sexta-feira a descer 0,36%, para 61,06 dólares por barril, com os preços a caminharem para uma perda semanal de 3% perante as incertezas do mercado. O brent começou o dia a valorizar apoiado pelas preocupações com as interrupções no fornecimento venezuelano, mas a queda semanal é justificada pelo excesso de oferta e um possível acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

O aumento das tensões entre os EUA e a Venezuela – Washington prepara-se para intercetar mais navios que transportam petróleo venezuelano após a apreensão de um petroleiro esta semana — e os ataques de drones ucranianos a uma plataforma petrolífera russa no Mar Cáspio estão a impulsionar os preços, sublinhou Janiv Shah, analista da Rystad Energy, citado pela Reuters

As exportações marítimas russas de produtos petrolíferos em novembro caíram apenas 0,8% em relação a outubro, com a conclusão da manutenção das refinarias a ajudar a compensar uma queda drástica nas exportações de combustíveis através das rotas do Sul, como o Mar Negro e o Mar de Azov, mostraram dados de fontes da indústria e cálculos da Reuters. A perceção do mercado de que existe um excesso de oferta justifica a queda dos preços.