A Sérvulo & Associados acaba de lançar o Sérvulo Innovation Lab, um laboratório de formação e inovação concebido para apoiar equipas e organizações no desenvolvimento de competências jurídicas, de gestão, sociais, de liderança e soft skills. A direção é integrada por Rita Canas da Silva, Rui Medeiros e Paulo Câmara.

O Sérvulo Innovation Lab atua em quatro eixos: formação adaptada às necessidades de cada organização (tailor-made), conferências, seminários e sessões formativas, de acesso ao público em geral, protocolos e parcerias com entidades terceiras e dimensão internacional, através da rede Sérvulo Latitude.

“Os planos de formação são desenhados com cada cliente, de forma a dar resposta às necessidades formativas específicas de cada organização, contando com uma equipa multidisciplinar. Nas temáticas que vão além das fronteiras do Direito, a transversalidade é assegurada através de parcerias com entidades externas, reconhecidas nas respetivas áreas de atuação. Por sua vez, numa perspetiva internacional, através da SÉRVULO LATITUDE e das redes internacionais que integramos, o SÉRVULO INNOVATION LAB possibilita uma análise multigeográfica de temas transnacionais”, segundo comunicado do escritório.

“O Sérvulo Innovation Lab reflete o ADN da Sérvulo e a nossa profunda ligação à Academia, surgindo como um projeto diferenciador, de busca contínua por novas formas de inovar, de evoluir e de partilhar conhecimento”, destaca Rita Canas da Silva.