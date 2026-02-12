Mau tempo. Mais de 120 museus e monumentos com danos
A cerca do Convento de Cristo, em Tomar, apresenta "danos graves" num monumento classificado como Património da Humanidade da UNESCO.
Mais de 120 museus e monumentos sofreram danos causados pelas tempestades nas duas últimas semanas, com cinco equipamentos da Rede Portuguesa de Museus e quatro do património classificado, como o Convento de Cristo, em Tomar, a apresentarem “danos graves”.
De acordo com o balanço mais recente do Ministério da Cutura, Juventude e Desporto, sofreram “danos graves” o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, o Museu de Arte Pré-Histórica e do Sagrado do Vale do Tejo, em Mação, o Museu Municipal de Santarém – Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire, o m|i|mo – museu da imagem em movimento, em Leiria, e o Museu Municipal de Ourém.
Na área do património classificado, apresentam “danos graves” a cerca do Convento de Cristo, em Tomar – monumento classificado como Património da Humanidade da UNESCO –, a Casa Museu Afonso Lopes Vieira, em São Pedro de Moel, Marinha Grande, a Capela de Nossa Senhora da Encarnação, em Leiria, e a igreja matriz de Cernache do Bonjardim, na Sertã.
A quase totalidade de museus e monumentos danificados situam-se na Região Centro.
