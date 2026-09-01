Anthropic fecha acordo de 35 mil milhões com fornecedor de cloud Lambda

A Anthropic assinou um acordo de computação na nuvem no valor de 35 mil milhões de dólares (cerca de 30,2 mil milhões de euros) com a Lambda, fornecedora de serviços cloud apoiada pela Nvidia, para garantir capacidade num centro de dados no Texas.

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O projeto, que está a ser desenvolvido pela Hut 8 no condado de Nueces, deverá ter uma capacidade de cerca de 350 megawatts, de acordo com uma fonte familiarizada com o negócio citada pelo The Wall Street Journal.

O acordo surge numa altura em que a Anthropic está a acelerar o investimento em capacidade de computação para acompanhar a crescente procura pelos seus produtos de inteligência artificial, nomeadamente o assistente de programação Claude Code. A empresa, que se prepara para entrar em bolsa, anunciou na semana passada que vai gastar 45 mil milhões de dólares para alugar capacidade de computação para IA no campus de centros de dados da Nscale, na Virgínia Ocidental.

Através do acordo com a Lambda, a Anthropic terá acesso a capacidade equipada com chips da Nvidia, destinada a responder ao aumento da procura pelo Claude. O negócio reforça a corrida das empresas de IA por infraestruturas de computação, numa altura em que os grandes grupos tecnológicos estão a canalizar centenas de milhares de milhões de dólares para centros de dados equipados com chips avançados.

A operação envolve ainda diretamente a Nvidia. A fabricante de chips ficará com o contrato de arrendamento do centro de dados. Em julho, a Hut 8 tinha anunciado um contrato de arrendamento de 15 anos, no valor base de 19,6 mil milhões de dólares, com um “cliente de grau de investimento”. Mais tarde, o Financial Times identificou a Nvidia como a arrendatária do campus Beacon Point, da Hut 8, com capacidade de um gigawatt.