Sérvulo reforça a área de financeiro & governance

A sociedade de advogados Sérvulo reforçou a área de financeiro & governance, com a integração de um novo sócio, Francisco Barona, e de uma equipa de dois advogados, Patrícia Costa Gomes e José Guilherme Gomes.

Antes de ingressar na Sérvulo, Francisco Barona foi sócio na Serra Lopes, Cortes Martins & Associados, onde liderava o departamento de bancário e financeiro. Patrícia Gomes transita da PLEN e conta com cerca de quinze anos de experiência profissional. A advogada ingressa na sociedade enquanto sénior. Por sua vez, José Guilherme Gomes transita da sociedade Serra Lopes, Cortes Martins & Associados.

“Estas contratações vêm, em particular, reforçar as competências transacionais do departamento em causa e, de modo geral, contribuir para a continuação do crescimento francamente positivo que a sociedade tem vivido nos últimos anos”, nota Paulo Câmara, managing partner da Sérvulo.