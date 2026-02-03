CMS, PLMJ e VdA assessoram venda e financiamento da Quinta da Comporta

A CMS, PLMJ e VdA assessoraram a venda e financiamento da Quinta da Comporta. A CMS Portugal assessorou os proprietários na venda do hotel Quinta da Comporta à Experimental Group, grupo hoteleiro francês que detém hotéis boutique, bares e restaurantes em Paris, Londres, Veneza, Ibiza, Menorca, Biarritz, Verbier e Cotswolds (no Reino Unido).

A equipa multidisciplinar da CMS Portugal que assessorou a venda foi liderada pelos sócios, João Caldeira (Corporate M&A) e Patrick Dewerbe (Direito Fiscal), e contou ainda com a participação do Associado Sénior, André Guimarães (Corporate M&A) e das Associadas Francisca Pereira da Cruz (Corporate M&A) e Rita Guerra Alves (Corporate M&A).

O financiamento foi contratado com a TenFifty Capital, assessorada pela PLMJ, numa equipa liderada pelo sócio André Figueiredo (Bancário & Financeiro), Luís Miguel Vasconcelos (Bancário & Financeiro) e André Gama Loureiro (Bancário & Financeiro), e que contou também com o apoio das equipas de Imobiliário, Urbanismo, Contencioso, Fiscal e Laboral.

Por sua vez, a VdA assessorou a Experimental Group na aquisição, através de uma equipa liderada pelos sócios Pedro Pereira Coutinho (Imobiliário & Urbanismo), Cláudia Cruz Almeida (Corporate e M&A) e Benedita Aires (Bancário & Financeiro) no âmbito do financiamento, a qual contou também com a colaboração de Francisco Cabral Matos (Fiscal), e integrou ainda o Associado Coordenador Pedro Morais Vaz (Imobiliário & Urbanismo), a Associada Sénior Francisca de Landerset (Fiscal) e os Associados Catarina Salgado e Castro (Corporate e M&A), Chen Chen (Bancário & Financeiro), Diogo Gambini Neves (Corporate e M&A), Margarida Campelo (Fiscal) e Teresa Prates Fernandes (Bancário & Financeiro).

Inaugurado em 2019, o Quinta da Comporta é um Wellness Boutique Resort disponibiliza 61 alojamentos de luxo, entre Pool Villas, Townhouses, quartos e suites. Tem também um restaurante Inari e spa Oryza. Era maioritariamente detido pelo arquiteto e designer português Miguel Câncio Martins, o seu primeiro projeto de assinatura e gestão hoteleira em nome próprio em Portugal.

O valor da transação não foi oficialmente divulgado mas, de acordo com o Jornal Económico, o negócio terá sido fechado por um valor próximo dos 70 milhões de euros.

O Experimental Group tem hotéis boutique, bares e restaurantes em destinos como Paris, Londres, Veneza, Ibiza, Menorca, Biarritz, Verbier e Cotswolds. No final do ano passado, anunciou a compra, em parceria com a Extendam, do Hotel Infante Sagres, no Porto, que se vai transformar em Experimental Porto, com abertura prevista para o outono deste ano.