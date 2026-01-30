CMS assessora Bechtle na aquisição da RIS 2048

A CMS Alemanha e a CMS Portugal assessoraram a Bechtle na aquisição da integradora de sistemas de TI portuguesa RIS 2048. O Grupo Bechtle está agora representado em toda a Península Ibérica, operando sob três marcas em Portugal — Bechtle, Evoware e RIS — e quatro marcas em Espanha — Bechtle, Grupo Solutia, iDoo e Prosol.

A equipa da CMS envolvida na operação foi liderada pelos sócios de Corporate M&A Tobias Schneider, da CMS Alemanha, e Francisco Xavier de Almeida, da CMS Portugal, com o apoio do associado coordenador David Apolónia e do associado sénior Miguel Santos Ferreira da CMS Portugal.

“A CMS teve o orgulho de apoiar a Bechtle na aquisição deste grupo português estrategicamente importante, assessorado em todos os aspetos jurídicos da transação — desde a due diligence e estruturação até à negociação e conclusão. Foi um verdadeiro prazer contribuir para a conclusão com sucesso deste importante negócio”, afirma Francisco Xavier de Almeida.

Fundada em 2000, a RIS 2048 continuará a operar dentro do Grupo Bechtle sob as marcas RIS e Evoware, reforçando o portfólio existente da Bechtle em Portugal com consultoria e serviços de TI. A RIS e a Evoware empregam 165 pessoas, servindo principalmente clientes empresariais e do mercado médio e geraram receitas superiores a 50 milhões de euros em 2025.