Decidir bem é o maior superpoder do empreendedor

A tarde do segundo dia da Think Conference reuniu em Leiria cinco intervenientes com percursos muito diferentes, mas que em comum tinham a clareza com que cada um falou daquilo que normalmente fica por dizer: os erros, os custos invisíveis, as decisões que ninguém aplaude na hora, mas que definem o futuro de uma empresa.

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João Carvalho, Diretor de Inovação do Artha Group, abriu com uma provocação ao público. Perguntou quantos dos presentes se lembravam do que estavam à procura quando criaram a sua empresa. A maioria disse dinheiro e liberdade. “Para a maior parte de vocês, se calhar ainda não chegámos lá passado 5, 10, 15 ou 20 anos”, provocou, antes de identificar o sucesso que transforma empresários em operacionais como a maior armadilha do empreendedorismo. “O sucesso da nossa empresa acaba por ser a nossa maior armadilha”.

A proposta que deixou passa pela automatização com inteligência artificial (IA) como escolha de gestão. Mostrou que responder a e-mails durante duas horas diárias pode custar caro às empresas em tarefas que são facilmente delegáveis a um sistema. “A proposta é pagarmos alguém para pensar, não para processar. Porque, no limite, a máquina é muito melhor que qualquer um de nós a processar informações”, apontou. E exemplificou com uma aplicação interna de gestão de clientes, desenvolvida na sua empresa, que teria demorado oito meses a construir de forma tradicional, mas foi desenvolvida em cerca de sessenta horas com ferramentas de IA.

Construir [soluções tecnológicas] era caro no passado. Hoje, com as ferramentas que existem, o custo tende a caminhar para zero Roberto Cortez Fundador e CMO da SpartAds

Roberto Cortez, Founder e CMO da SpartAds, explorou o mesmo tema a partir de uma metáfora com o génio e a lâmpada. A IA é o génio poderoso, mas sempre a serviço de quem a convoca. O empresário que aprende a usar estas ferramentas não é substituído, é amplificado, defende.

Ao longo da sessão, o especialista apontou vários casos de uso em que as automações podem ter um papel relevante na vida interna das empresas. E o argumento económico, sublinha, é cada vez menos uma barreira. “Construir era caro no passado. Hoje, com as ferramentas que existem, o custo tende a caminhar para zero”.

Ser insubstituível não é uma virtude

Sérgio Leal, ex-Chief Marketing Officer da McDonald’s Portugal, começou a sua sessão avisando que a apresentação não tinha qualquer intervenção de IA, numa escolha que serviu para sublinhar a mensagem que trouxe. “Nunca as competências humanas e as softskills foram tão importantes. E vão continuar a ser tão importantes para o sucesso das organizações”, apontou.

Com quase trinta anos de carreira, o especialista em marketing falou sobre como Portugal foi um dos três únicos países a atingir os objetivos globais de vendas da cadeia de fast food em 2024, um resultado conquistado no último dia do ano. O segredo, confessou, foi manter o consumidor no centro das decisões mesmo quando isso foi difícil. “Foco nas vendas, não deixando de olhar pelos custos. As vendas têm um impacto muito maior e muito mais sustentado ao longo do tempo”, disse.

Bárbara Dias, arquiteta de formação e fundadora da Pistacho Decor, trouxe a intervenção mais pessoal da tarde. Em 2019, grávida de seis meses, começou a pintar ilustrações para o quarto do filho. Hoje, a empresa que fundou fatura dois milhões de euros anuais e tem mais de 20 colaboradores. Mas o que a empreendedora quis partilhar foi “o que acontece antes e durante tudo aquilo que nós conseguimos atingir”.

Quando somos insubstituíveis no nosso negócio, não temos uma empresa. Temos um emprego com mais responsabilidades Bárbara Dias Fundadora da Pistacho Decor

A empresária falou sobre os desafios de mudar toda a equipa numa fase de crescimento, de aprender tarde a separar o papel de criadora do de CEO, e de perceber que ser insubstituível no próprio negócio não é virtude. “Quando somos insubstituíveis no nosso negócio, não temos uma empresa. Temos um emprego com mais responsabilidades”. Antes de terminar, deixou uma pergunta à plateia, num tom motivador e provocador: “O que é que vocês estão a adiar que deveria ter começado num quarto de bebé?”.

Otimização fiscal não é apenas para grandes empresas

Adriana da Costa, consultora fiscal independente, encerrou a tarde com um tema que, em tom ligeiro, confessou ser “verdadeiramente chato” e percorreu três áreas com impacto direto para empresários: criptoativos, e-commerce e emigração fiscal. Sobre cripto, explicou que manter um ativo por mais de 365 dias isenta o investidor de imposto na venda, e argumentou que ser considerado trader profissional pode ser mais vantajoso do que parece. “Se receberem 100 mil euros em trading, 15 mil euros será a base tributável e pagarão cerca de 2100 euros de imposto. Como investidores não profissionais, iriam pagar 28 mil euros”, exemplificou.

Sobre emigração fiscal, explicou que quem sair para um paraíso fiscal sem cumprir os requisitos pode ser tributado em Portugal durante o ano da saída e nos quatro seguintes com uma taxa agravada. “O importante é fazer uma mudança real, guardar todos os documentos possíveis para quando – não é se – chegar a carta da autoridade tributária”, rematou.