Draycott compra ECS à Davidson Kempner

O fundo norte-americano Davidson Kempner, acionista da Start Campus, vendeu a gestora de ativos portuguesa ECS à compatriota Draycott, que gere fundos de private equity e capital de risco. O negócio na gestão de ativos foi notificado à Autoridade da Concorrência e está sujeito à celebração de acordos definitivos e às aprovações regulatórias necessárias, incluindo o aval da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

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Apesar desta transação, cujo valor não foi divulgado, a Davidson Kempner manter-se-á como parceira estratégico da plataforma de gestão dos fundos. Segundo a informação divulgada pela Draycott esta terça-feira, o portefólio da ECS não irá sofrer alterações nem os seus atuais interlocutores perante os investidores, parceiros e entidades financiadoras.

“A plataforma ganha assim dimensão e competências para originar e executar operações de maior escala e complexidade, alargar a base de investidores nacionais e internacionais e acompanhar o desenvolvimento do mercado ibérico de ativos alternativos”, lê-se em comunicado enviado aos meios de comunicação social.

A Draycott, criada em 2019 após a saída de João Coelho Borges da luso-espanhola Magnum Capital, e a ESC, fundada em 2006, garantem que ambas “partilham a ambição de construir, a partir de Portugal, uma plataforma independente de referência, assente na disciplina de investimento, na integridade e em elevados padrões de gestão, com o objetivo de gerar retornos atrativos e consistentes para os seus investidores”.

Tal como adianta a agência Bloomberg, depois da crise financeira, a ECS tornou-se uma das maiores gestoras de ativos turísticos, tendo criado um amplo portefólio de participações em hotéis, resorts, campos de golfe, entre outros imóveis, sobretudo carteiras imobiliárias problemáticas detidas pela banca.

A Davidson Kempner concluiu a aquisição da ECS no final de 2022, por cerca de 850 milhões de euros, catapultando o negócio para o topo do ranking imobiliário nesse ano. Desde então, os acionistas com sede em Nova Iorque venderam alguns dos seus ativos, incluindo o Conrad Algarve, no resort Quinta do Lago, por 150 milhões de euros, segundo a Cushman & Wakefield.

Já a Draycott, que tem fundos de investimento de capital de risco e private equity, conta com mais de 3,5 mil milhões de euros sob gestão, após ter concluído a compra da gestora Square Asset Management (Square AM) especializada em imobiliário. Entre as suas participações contam-se a francesa Verescence, as empresas de jardinagem Jardim Vista, Jardins do Paço e Sograma, as lavandarias VivaWashing, NovaWash/SerlimaWash e Staro, a Viriato Funerárias Portuguesas, a cadeia de hotéis Sublime ou o grupo industrial Purever.

(Notícia atualizada às 11h35 com mais informação)