Altice muda de nome nos EUA

A Altice USA acaba de mudar de nome. A partir desta sexta-feira, a subsidiária norte-americana do grupo internacional liderado por Patrick Drahi assume a identidade institucional de Optimum Communications, em linha com a marca comercial com que opera nos EUA. Esta alteração vai refletir-se também, dentro de dias, nas ações da empresa cotadas em Nova Iorque.

“As mudanças fazem parte da contínua transformação da companhia e refletem o seu compromisso com uma identidade de marca unificada centrada na Optimum, o nome em que milhões de clientes confiam em todo o país”, indicou a Altice num comunicado divulgado na quinta-feira.

Na Bolsa de Nova Iorque (NYSE), a alteração ainda vai demorar mais algum tempo a surtir efeito. Está previsto que os títulos da Altice USA deixem de negociar com o ticker atual “ATUS” no próximo dia 19 de novembro, adotando o novo ticker “OPTU”, de acordo com a informação avançada pela empresa.

“Isto é mais do que uma mudança de nome. É o reflexo de quem nós somos e de para onde estamos a ir”, considerou, citado em comunicado, o chairman e CEO da Altice USA, agora Optimum, Dennis Mathew. “À medida que aceleramos a nossa transformação e aprofundamos o nosso compromisso com os nossos clientes, trabalhadores e comunidades, alinhar a nossa identidade corporativa com a forte marca Optimum sinaliza o nosso foco na simplicidade, desempenho e propósito”, acrescentou o gestor.

A Altice USA é um dos três ramos principais do grupo Altice, a par da Altice France (dona da SFR em França) e da Altice International (na qual se insere a Altice Portugal, dona da Meo, mas também os negócios em Israel e na República Dominicana). Segundo a empresa, a alteração da identidade institucional não acarreta qualquer evolução na estrutura acionista, liderança, serviço ou operações diárias.

A novidade coincide com a apresentação dos resultados do terceiro trimestre, que revelaram uma quebra homóloga de 5,4% nas receitas da Altice USA, para 2,11 mil milhões de dólares. Os prejuízos totalizaram 1,6 milhões de dólares nos três meses terminados em setembro, muito acima dos 40,8 mil dólares que a empresa perdeu no mesmo período de 2024.