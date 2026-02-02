Sérvulo assessora o New Frontiers Energy Fund 3
A equipa da Sérvulo envolvida na operação foi liderada pelo sócio Francisco Soares Machado e contou ainda com a associada principal Patrícia Costa Gomes e a associada Juliana Figueiredo Reis.
A Sérvulo & Associados assessorou o New Frontiers Energy Fund 3 – Fundo de Capital de Risco Fechado, gerido pela Fund Box – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo, no investimento em obrigações permutáveis emitidas pela Magenta Purificante.
A Magenta Purificante é uma sociedade que investe indiretamente no Projeto Santa Marta, um projeto de energias renováveis com uma produção estimada de mais de 408,000 MWh por ano, localizado no Algarve.
A equipa da Sérvulo envolvida na operação foi liderada pelo sócio Francisco Soares Machado e contou ainda com a associada principal Patrícia Costa Gomes e a associada Juliana Figueiredo Reis do departamento de Financeiro & Governance.
