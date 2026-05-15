Sérvulo reforça equipa de corporate e M&A

A área de Corporate e M&A da Sérvulo & Associados acaba de reforçada. Alexandra M. Martins é a nova sócia da área e Mariana Brazão junta-se à equipa como associada sénior.

“A integração da Alexandra Martins e da Mariana Brazão vem consolidar a nossa capacidade de resposta em operações de elevada complexidade, reforçando simultaneamente a senioridade, especialização e profundidade técnica da equipa”, destaca Pedro Silveira Borges, sócio responsável pelo departamento de Corporate e M&A da Sérvulo & Associados. “A experiência e o percurso de ambas serão determinantes para impulsionarmos o nosso crescimento e reforçarmos a nossa posição no mercado de M&A, permitindo à SÉRVULO continuar a destacar-se no acompanhamento das operações mais relevantes em Portugal, com uma abordagem próxima, estratégica e orientada para soluções, alinhada com as necessidades dos nossos clientes”, acrescenta.

Com quase 20 anos de experiência, Alexandra M. Martins tem estado envolvida em operações de M&A, tanto a nível nacional como internacional, bem como em processos de privatização. Transita da Cuatrecasas, que integrou como sócia em 2023. Tem centrado a sua atividade na assessoria jurídica a clientes nacionais e multinacionais de diversos setores, incluindo bens de grande consumo, agroalimentar, saúde, telecomunicações, media, concessões e infraestruturas.

É licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra, com um Mestrado Avançado em International Business Law pela Universidade Católica Portuguesa.

Mariana Brazão transita igualmente da Cuatrecasas e reúne mais de oito anos de experiência em matérias corporativas e de M&A, prestando apoio a clientes nacionais e internacionais, nomeadamente nos setores da alimentação e bebidas, agroalimentar, saúde e turismo.

Foi professora assistente convidada na Universidade de Lisboa. É licenciada em Direito pela mesma universidade e possui uma pós-graduação em Direito da Insolvência.