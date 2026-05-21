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SPS-Barrilero com nova geração de sócios

A SPS-Barrilero reforçou a sua estrutura societária com a promoção de novos sócios de capital, sócios de indústria e sócios contratados.

A SPS-Barrilero reforçou a sua estrutura societária com a promoção de novos sócios de capital, sócios de indústria e sócios contratados. No âmbito desta reorganização, Mónica Gonçalves Nunes, Joana Ribeiro Pereira, Sara Henriques, Nédia da Fonseca Nunes e Pedro Miguel Cabral passam a sócios de capital, reforçando a estrutura da sociedade em áreas estratégicas de atividade.

Paralelamente, Miguel Duarte Santos, Jorge Neta e Bárbara Ribeiro Damas são promovidos a sócios de indústria, enquanto David Martins Cardoso e Alexandra Abala-Matos Venâncio passam a sócios contratados.

Segundo o Conselho de Administração da SPS-Barrilero, estas promoções refletem “o reconhecimento do mérito, da excelência técnica, da dedicação e do percurso profissional” dos advogados agora distinguidos, reforçando igualmente “a aposta da sociedade numa cultura de crescimento interno, continuidade e liderança de longo prazo”.

Na SPS-Barrilero desde 2002 e sócia desde 2012, Mónica Gonçalves Nunes integra o departamento de Recuperação de Créditos, Contencioso e Insolvência, contando com experiência na assessoria a empresas e instituições financeiras, com particular enfoque em processos de reestruturação de empresas e recuperação de ativos.

Joana Ribeiro Pereira, promovida a sócia de capital, é sócia desde 2013 e co-lidera os departamentos de Imobiliário, Urbanismo e Contratação Pública da sociedade. Tem experiência na assessoria a operações imobiliárias, representando investidores, promotores e fundos de investimento imobiliário nacionais e internacionais em projetos de aquisição, desenvolvimento, licenciamento e gestão de ativos imobiliários.

Sara Henriques, promovida a sócia de capital, é sócia desde 2013 e co-lidera departamento de M&A e Comercial da sociedade, sendo ainda responsável pelas áreas de TMT, Proteção de Dados e Tecnologia. Assessora regularmente clientes nacionais e internacionais em operações empresariais e projetos multidisciplinares, com particular enfoque em matérias de corporate, transformação digital e governance de dados. Foi distinguida pela Iberian Lawyer como “Lawyer of the Year” nas áreas de Advertising e Privacy.

Na SPS-Barrilero desde 1998 e sócia desde 2001, Nédia da Fonseca Nunes integra o departamento de Recuperação de Créditos, Contencioso e Insolvência da sociedade, contando com experiência no acompanhamento de clientes nacionais e internacionais em matérias de elevada complexidade. Destaca-se pelo trabalho desenvolvido em litígios estratégicos e processos de insolvência, afirmando-se como uma referência nestas áreas de prática.

Pedro Miguel Cabral, promovido a sócio de capital, desenvolve a sua atividade sobretudo nas áreas de Bancário e Financeiro e Contencioso, acompanhando clientes nacionais e internacionais em operações complexas e matérias regulatórias associadas ao setor financeiro. O advogado tem vindo a ser reconhecido por diretórios jurídicos internacionais tendo sido reconhecido pela IFLR na área de Banking como “Notable Practitioner”.

Miguel Duarte Santos, promovido a sócio de indústria desenvolve a sua atividade nas áreas de Seguros, Regulatório e Mercado de Capitais, assessorando clientes nacionais e internacionais em matérias regulatórias e operações relacionadas com os setores segurador e financeiro. O advogado foi distinguido pela Iberian Lawyer com os prémios Forty Under 40 nas áreas de Capital Markets e Seguros.

Jorge Neta, promovido a sócio de indústria, centra a sua prática nas áreas de contencioso e assessoria empresarial, acompanhando clientes nacionais e internacionais e na gestão de matérias jurídicas relacionadas com a atividade empresarial. Tem experiência na condução de processos judiciais e na definição de estratégias de prevenção e resolução de conflitos.

Bárbara Ribeiro Damas, promovida a sócia de indústria, centra a sua prática nas áreas de laboral e assessoria a empresas, acompanhando clientes em matérias de direito do trabalho, segurança social e gestão de relações laborais. Tem experiência no acompanhamento de processos de reorganização empresarial e na assessoria jurídica regular a entidades empregadoras, sendo igualmente reconhecida internacionalmente nesta área de prática.

David Martins Cardoso, promovido a sócio contratado, desenvolve a sua atividade nas áreas de insolvência e reestruturação de empresas. Tem experiência no acompanhamento de processos de recuperação e reestruturação empresarial, assessorando clientes nacionais e estrangeiros.

Alexandra Abala-Matos Venâncio, promovida a sócia contratada, desenvolve a sua atividade na área do contencioso, assessorando clientes nacionais e internacionais no acompanhamento de processos judiciais relacionados com a atividade empresarial.

A SPS-Barrilero integra atualmente o Top 30 do ranking da Iberian Lawyer para o mercado jurídico português e, com as recentes promoções, passa a contar com uma equipa de 18 sócios e um total de 93 advogados.

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