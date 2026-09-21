Donatella Versace cria nova marca
A designer vai voltar à direção criativa de uma marca em pareceria com o grupo norte-americano Revolve. Os primeiros artigos devem chegar em 2027.
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Donatella Versace vai criar uma nova marca de moda e beleza em parceria com o grupo norte americano Revolve, segundo a Vogue. A designer, de 71 anos, assume a direção criativa do projeto, que funcionará através de uma empresa conjunta independente.
Os primeiros produtos deverão chegar ao mercado em 2027. Nessa altura, será também revelado o nome da marca. O lançamento abrangerá os Estados Unidos, América Latina, Ásia Pacífico e Médio Oriente, com um projeto que pretende abranger também a área do entretenimento.
A parceria marca o regresso de Donatella Versace à liderança criativa de um negócio depois de, em março de 2025, ter deixado o cargo de diretora criativa da Versace, posição que ocupou durante quase 30 anos, após o homicídio do irmão, Gianni, fundador da Versace. A designer passou então a desempenhar as funções de embaixadora da marca enquanto esta era detida pela Capri Holding.
Em dezembro, a história voltou a conhecer desenvolvimentos. A Versace foi adquirida pelo Prada Group e Dario Vitale, que sucedeu a Donatella Versace na direção criativa, deixou a empresa depois de uma temporada e foi substituído por Pieter Mulier.
A nova empresa vai combinar a direção criativa de Donatella Versace com a tecnologia, infraestrutura comercial e alcance internacional da Revolve, uma plataforma de moda orientada sobretudo para consumidores das gerações Millennial e Z.
Fundada em 2003 por Michael Mente e Mike Karanikolas, a Revolve comercializa mais de 140.000 referências de vestuário e calçado, além de produtos de beleza e acessórios, e trabalha com mais de 1.600 marcas, segundo a sua página oficial. Em 2025, registou vendas líquidas de 1,2 mil milhões de dólares, um resultado líquido de 61 milhões e gerou 59 milhões de dólares de caixa líquido através das atividades operacionais.
O grupo apresentou no mesmo ano uma margem bruta de 54%, enquanto 81% das vendas líquidas foram realizadas ao preço integral. O valor médio de cada encomenda atingiu 299 dólares. A empresa tem apostado na tecnologia, análise de dados e marketing digital para chegar às gerações mais jovens e mantém uma rede de milhares de influenciadores de moda.
Fundado em 2003 por Michael Mente e Mike Karanikolas, o grupo comercializa cerca de 1.600 marcas através das plataformas Revolve e Fwrd e registou receitas totais de 1,23 mil milhões de dólares em 2025.
O acordo permite também à Revolve reforçar a atividade no segmento da beleza. O grupo já tinha anunciado uma empresa conjunta com a artista Cardi B para entrar nesta categoria e estabeleceu outra parceria com Sofia Richie Grainge.
Donatella Versace conta com 12,2 milhões de seguidores no Instagram e é uma das designers mais seguidas do Instagram. Afirmou que a parceria lhe permitirá desenvolver uma proposta própria dirigida a uma nova geração de consumidores através da moda e da beleza. “Sempre me inspirei na próxima geração, na música, no cinema, na arte e, claro, na moda. Esta parceria dá me a liberdade de falar com essa geração de uma forma completamente nova e pessoal”, afirmou Donatella Versace, citada, em comunicado, pela empresa.
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