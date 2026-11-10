Dez distritos sob aviso vermelho devido à depressão Charles. Veja o mapa

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou dez distritos de Portugal Continental e do Arquipélago da Madeira em alerta vermelho para esta quarta-feira, devido à aproximação e passagem da depressão Charles.

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De acordo com o IPMA, está prevista “a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros intensos, vento forte, com rajadas que poderão atingir os 120 km/h e, em caso de formação do fenómeno sting jet (corrente de ar que desce rapidamente no interior de uma depressão extratropical e pode atingir a superfície com grande intensidade), ultrapassar os 150 km/h“.

O Governo também decretou situação de alerta em Portugal continental, entre as 00h00 e as 23h59 de quarta-feira, devido ao previsível agravamento do estado do tempo.

Faro, Beja, Évora, Portalegre, Setúbal, Lisboa, Santarém, Leiria e Castelo são os distritos em aviso vermelho, o mais grave de um sistema de três níveis. O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo, o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Em Faro, Setúbal e Beja, o aviso é válido entre as 9h00 e as 21h00 devido a vento forte. já nos distritos de Évora, Santarém, Lisboa, Leiria e Portalegre o aviso é válido entre as 12h00 e as 21h00. Para Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Castelo Branco e Portalegre foram emitidos avisos vermelhos para precipitação forte e persistente, entre as 12h00 e as 18h00 desta quarta-feira. Os avisos para “precipitação persistente, por vezes forte” variam nos vários distritos, em termos do período temporal. Em alguns casos começa logo às 5h00 da manhã.

Na Madeira, o mau tempo chega na noite desta terça-feira, com aviso vermelho de chuva no Funchal e nas zonas montanhosas entre as 21h e as 6h de quarta-feira, e aviso vermelho de vento nas zonas montanhosas entre a meia-noite e as 6h, com rajadas até 140 km/h. Os Açores não deverão ser afetados.