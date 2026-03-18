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CTT sobe dividendo para 19 cêntimos

Depois de terem mantido o dividendo nos 17 cêntimos nos últimos dois anos, os CTT vão propor aos acionistas pagar 19 cêntimos por ação este ano, e manter o programa de recompra de ações.

João Bento vai deixar o cargo de presidente executivo dos CTT no final de abrilHugo Amaral/ECO

Os CTT vão propor aos acionistas pagar um dividendo de 19 cêntimos por ação relativo aos resultados registados em 2025, segundo informou através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

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Há dois anos que o dividendo da empresa se mantinha nos 17 cêntimos, pelo que a decisão representa um reforço de cerca de 12% do montante a distribuir, após dois anos de estabilização neste pilar da remuneração acionista. O valor representa uma yield de 2,6%, considerando a cotação no final de 2025.

Simultaneamente, os CTT vão continuar a adquirir ações próprias. Este quarto programa de recompra, avaliado em 30 milhões de euros, constitui o segundo pilar da sua política de remuneração acionista do grupo e compara com os 25 milhões de euros do programa imediatamente anterior, concluído já em 2026.

A empresa revelou esta quarta-feira que obteve um resultado líquido de 50,7 milhões de euros em 2025, mais 11,4% face ao ano anterior.

Evolução dos dividendos dos CTT:

Nota: O gráfico ainda não considera o dividendo de 0,19 euros relativo ao exercício de 2025, que ainda tem de ser aprovado na Assembleia Geral | Fonte: CTT

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