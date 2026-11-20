Os combustíveis vão voltar a baixar na próxima semana. Tanto o gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, como a gasolina deverão baixar 4,5 cêntimos, de acordo com os dados do Automóvel Club de Portugal (ACP). Será a terceira e a sexta semana consecutiva de descidas, respetivamente. Já fonte do mercado avançou ao ECO que, o diesel deverá descer cinco cêntimos e a gasolina 4,5 cêntimos.

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Estas tendências ainda podem sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do Brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial, que esta semana está a penalizar os mercados europeus dada a forte valorização do dólar. Mas, para saber quanto vai pagar na bomba segunda-feira quando for abastecer, é necessário esperar pela publicação da nova portaria com o desconto temporário e extraordinário do ISP a vigorar na próxima semana e que o Executivo prolongou até dezembro.

Mesmo que esta previsão se confirme, os preços do diesel vão continuar acima do patamar dos dois euros por litro, algo que persiste desde a semana de 10 de agosto. A gasolina já está abaixo dos dois euros desde a semana de 9 de novembro.

Mantém-se em vigor o limiar de subida nos dez cêntimos, para apoiar os combustíveis, a contar a partir da semana de 2 a 6 de março, antes do ataque concertado dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, que levou à disseminação do conflito pelo Médio Oriente e ao encerramento do Estreito de Ormuz. Desde então, o gasóleo regista um aumento acumulado de 44,8 cêntimos e a gasolina de 18,4 cêntimos, sem ter em conta as previsões para a próxima semana.

Esta semana, a expectativa inicial era de que os preços do diesel iriam descer seis cêntimos e os da gasolina descer dois cêntimos por litro. Mas, com a atualização do apoio do Governo, as cotações finais da matéria-prima e o comportamento do mercado cambial, afinal, o gasóleo desceu 5,7 cêntimos e a gasolina desceu 3,5 cêntimos.

Brent caminha para terceira queda semanal de 5,52%

Brent, que serve de referência ao mercado europeu, está a caminhar para uma queda semanal de 5,52%, estando a descer 1,84% para os 90,27 dólares, apesar dos mais recentes ataques dos Houthis à capital da Arábia Saudita, Riade, e de relatos de perturbações no tráfego de petroleiros no Estreito de Ormuz.

Apesar da esperada queda dos preços pela terceira semana consecutiva — superior à descida de 2,52% da semana anterior –, cresceram as expectativas de um excedente de oferta, uma vez que os embarques de crude através do Estreito de Ormuz regressaram a níveis aproximadamente iguais aos anteriores à guerra. “As preocupações com a oferta de petróleo bruto do Médio Oriente ressurgiram devido aos ataques dos houthis a Riade, o que impulsionou as compras”, disse Satoru Yoshida, analista de matérias-primas da Rakuten Securities, citado pela Reuters.

“As expectativas de que os cortes coordenados na produção continuem na reunião da OPEP+ no final deste mês também estão a dar apoio”, acrescentou.