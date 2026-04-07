5 coisas que vão marcar o dia

O ministro das Infraestruturas e Habitação presta esclarecimentos sobre infraestrutura e TAP. Termina hoje o prazo para candidaturas a apoios de reconstrução de casas afetadas pelo mau tempo, enquanto José Seguro prossegue a Presidência Aberta na zona centro. Eurostat divulga indicadores de habitação e FMI lança capítulo sobre fluxos de capital em mercados emergentes.

Audição do ministro das Infraestruturas e Habitação

Esta terça-feira decorre a audição do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, sobre os seguintes pontos: alteração da localização da Estação de Gaia na LAV Porto–Lisboa; a nova linha Violeta do Metro de Lisboa; as condições políticas para acompanhar o processo de privatização da TAP; a necessidade de construção de uma nova ponte sobre o Rio Tâmega, em Marco de Canaveses; e o ponto de situação da Linha do Vale do Sousa.

Último dia para candidaturas a apoios à reconstrução

Termina hoje o prazo para apresentar candidaturas aos apoios destinados à reconstrução de habitações próprias e permanentes afetadas pelo mau tempo. Só o concelho de Leiria já ultrapassou as 8.300 candidaturas de pedidos de apoio para reconstrução de casas danificadas pelas tempestades.

Presidente da República prossegue Presidência Aberta

Prossegue a primeira Presidência Aberta do mandato de José Seguro, nas regiões da zona centro afetadas pelas recentes intempéries. A iniciativa abrange os distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém, prolongando-se até 10 de abril.

Eurostat divulga indicadores de habitação

O Eurostat vai divulgar esta terça-feira vários indicadores, incluindo o índice de preços de imóveis residenciais e as vendas de casas, ambos relativos ao quarto trimestre de 2025. O gabinete de estatística europeu divulgará ainda os alvarás de construção referentes a dezembro de 2025 e ao 4.º trimestre do mesmo ano.

FMI lança Relatório de Estabilidade Financeira Global

O Fundo Monetário Internacional (FMI) publica o Capítulo 2 do Relatório de Estabilidade Financeira Global (GFSR): “Fluxos de Capital para Mercados Emergentes: O Papel dos Investidores Globais Não Bancários”. O debate abordará como estes investidores proporcionam diversificação vital, ao mesmo tempo que introduzem novas vulnerabilidades e riscos de liquidez.